Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte - Zigarettenautomat aufgebrochen

Bohmte (ots)

An der Bremer Straße, in Höhe der Hausnummer 5, brachen drei Jugendliche am Mittwochmorgen einen Zigarettenautomaten auf und flüchteten. Ein Zeuge beobachtete die jungen Männer gegen 04.55 Uhr und alarmierte die Polizei. Eine sofortige Fahndung nach den flüchtigen Tätern führte jedoch nicht zum Erfolg. Ob die Unbekannten etwas erbeuteten, ist nicht bekannt. Hinweise erbittet die Polizei in Bohmte unter der Rufnummer 05471/9710.

