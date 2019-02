Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf - Einbruch im Gewerbepark

Bissendorf (ots)

Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen drangen unbekannte Täter in ein Firmengebäude in der Straße Gewerbepark ein. Die Täter brachen Türen auf und entwendeten aus den Hallen und Büroräumen diverse Werkzeuge, Bargeld und ein Laptop. Die Polizei Melle ist an Hinweisen zu diesem Einbruch interessiert, 05422 920600.

