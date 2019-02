Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück - Brand

Bersenbrück (ots)

In der Straße Am Brink wurden die Feuerwehr und die Polizei am Sonntagabend gegen 20.25 Uhr zu einem Brand gerufen. Anwohner hatten bemerkt, dass der 4m x 4m große Anbau an einer Garage in Flammen stand. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, Personen kamen nicht zu Schaden. Allerdings entstand ein Sachschaden i.H.v. ca. 10.000 Euro. Die Ursache des Feuers ist noch unbekannt, die Polizei beschlagnahmte den Brandort und nahm die Ermittlungen auf.

