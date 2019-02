Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen - Einbruch im Westerbruch - Werkzeuge gestohlen

Bad Essen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Samstagmittag und Sonntagnachmittag in der Straße Im Westerbruch ein Fenster an der Halle eines Caravanhandels (Wohnmobilzubehör) aufgehebelt und aus dem Gebäude mehrere Werkzeuge gestohlen. Aus dem Büro fehlen Bargeld und Computer. Hinweise zu dem Einbruch bitte an die Polizei Bohmte unter 05471 9710.

