Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Alfhausen - Zwei Leichtverletzte nach Unfall

Alfhausen (ots)

In Thiene stießen am Samstagmorgen ein Pkw und der Anhänger eines Traktors zusammen. Die beiden Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen. Ein zunächst angeforderter Rettungshubschrauber wurde nicht benötigt. Eine 79-jährige Autofahrerin war gegen 08.45 Uhr auf der Straße Hinterm Mühlenbach unterwegs. An der Kreuzung Thiener Damm übersah sie den von links kommenden Traktor. Der 65 Jahre alte Fahrer der Zugmaschine versuchte noch auszuweichen, konnte jedoch einen Zusammenstoß zwischen dem angehängten Güllefass und dem Opel nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß kam der 65-Jährige mit seinem Gespann von der Fahrbahn ab und geriet in einen Graben. Rettungskräfte befreiten den Mann aus der Zugmaschine. Die beiden Fahrzeugführer wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht, die sie noch am selben Tag wieder verlassen konnten. An dem Opel und dem Güllefass entstanden wirtschaftliche Totalschäden. Die Unfallaufnahme, sowie die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen, dauerten bis ca. 12.20 Uhr an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell