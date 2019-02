Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Radfahrer stieß mit Kind zusammen

Osnabrück (ots)

Am Sonntagmittag ist es auf dem Goethering zu einem folgenschweren Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einem Kind gekommen. Der 50-Jährige war gegen 13.35 Uhr auf dem Radweg in Richtung Hauptbahnhof unterwegs, als kurz hinter der Einmündung zur Klusstraße ein 11 Jahre alter Junge beim Toben mit einem anderen Kind das Gleichgewicht verlor und vom Gehweg auf den Radweg fiel. Der Radfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, stieß in der Folge mit dem Kind zusammen und stürzte vom Fahrrad. Dabei zog sich der Osnabrücker schwere Verletzungen zu und musste mit dem Rettungwagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der 11-Jährige erlitt lediglich leichte Verletzungen.

