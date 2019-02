Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Geldautomatensprengung in Osnabrück

Osnabrück (ots)

In einem Geldinstitut an der Piesberger Straße kam es in der Nacht zu Donnerstag, gegen 03:40 Uhr, zu einer Geldautomatensprengung. Die Ermittlungen zu den weiteren Umständen dauern noch an.

