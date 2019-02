Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.T.W.: Einbruch in Fischfeinkosthandel

Hagen a.T.W. (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zu Samstag in die Räumlichkeiten eines Fischfeinkosthandels an der Straße Am Ellenberg eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam eine Tür zu den Arbeitsräumen der Firma und schauten sich darin und in einem abgestellten Verkaufswagen um. Mit etwas Bargeld gelang den Einbrechern schließlich die Flucht. Die Polizei in Georgsmarienhütte bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten. Telefon: 05401-879500.

