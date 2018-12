POL-OS: Wallenhorst-Hollage: Einbruch in Wohnhaus

Wallenhorst (ots) - Unbekannte sind am Montagabend in ein Wohnhaus der Lessingstraße eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen 18 Uhr und 20.30 Uhr eine Zugangstür des Einfamilienhauses auf und drangen in die Räumlichkeiten ein. Bei ihrer Suche nach Wertgegenständen wurden die Einbrecher fündig und nahmen neben Schmuck auch Bargeld mit. Wem verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, meldet sich bitte bei der Polizei in Bramsche. Telefon: 05461-915300.

