POL-OS: Osnabrück: Raub von Handtaschen in zwei Fällen

Osnabrück (ots) - Am Montagnachmittag kam es im Stadtgebiet zu zwei Raubdelikten, bei denen es die Täter auf Handtaschen abgesehen hatten. Der erste Fall ereignete sich gegen 15.20 Uhr an der Ecke Vom-Stein-Straße/Tannenburgstraße. Dort wurde einer 78-jährigen Rentnerin von einem Unbekannten die über die Schulter getragene Handtasche weggerissen. Bei dem vergeblichen Versuch die Tasche festzuhalten stürzte die Seniorin und zog sich leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Räuber lief mit seiner Beute in die Oststraße und konnte trotz schnell eingeleiteter Fahndung der Polizei nicht mehr gefunden werden. Der Täter war etwa 25 Jahre alt, mindestens 180cm groß und trug eine grüne Arbeitshose (Art Gärtnerhose) sowie eine schwarze Wollmütze. Zu einem zweiten Handtaschenraub kam es gegen 17.45 Uhr in der Ansgarstraße. In Höhe der Franz-Hecker-Schule ergriff ein unbekannter Fahrradfahrer im Vorbeifahren die Handtasche einer 66 Jahre alten Passantin, die allerdings schnell reagierte und zunächst dagegenhielt. Der Räuber stieß die Frau allerdings um und konnte schließlich mit der Tasche auf die Iburger Straße stadteinwärts flüchten. Das Opfer blieb trotz Sturzes in diesem Fall unverletzt. Der Mann war etwa 180cm groß, dünn, hatte einen dunkleren Teint und war mit einer schwarze Jacke bekleidet. Leider blieb auch in diesem Fall die Sofortfahndung der Polizei ohne Erfolg. Hinweise zu den beiden Raubdelikten nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 0541-3273203 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell