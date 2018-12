POL-OS: Hagen a.T.W: Teures E-Bike gestohlen

Hagen a.T.W. (ots) - Unbekannte nutzten am Freitagnachmittag offenbar die Gelegenheit und stahlen in der Anne-Frank-Straße ein hochwertige E-Bike. Die Täter bemerkten zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr eine offenstehende Garage und nahmen daraus ein weißes Damenfahrrad der Marke Stevens, Modell E-Triton Forma, mit. Wer etwas zu den Tätern oder dem Verbleib des Bikes sagen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte. Telefon: 05401-879500.

