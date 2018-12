POL-OS: Bohmte: Roter Motorroller gestohlen

Bohmte (ots) - Unbekannte haben am Freitag in Leckermühle einen Motorroller gestohlen. Das rote Fahrzeug der Marke Honda mit dem Versicherungskennzeichen 680RVO stand auf dem Parkplatz am Computershop und wurde von den Tätern zwischen 5 Uhr und 22 Uhr mitgenommen. Wer Hinweise zum Verbleib des mit einem Windschild ausgestatteten Motorrollers geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeistation Bohmte. Telefon: 05471-9710.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell