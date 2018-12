POL-OS: Bramsche - Bargeld gestohlen

Bramsche (ots) - Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen gelangten unbekannte Täter in der Malgartener Straße in die Werkstatt eines Vereins und hebelten dort eine Tür auf. Aus einem Nebenraum stahlen sie Bargeld. Hinweise zu dem Einbruch bitte an die Polizei in Bramsche, 05461 915300.

