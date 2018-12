POL-OS: Georgsmarienhütte - Einbruch

Georgsmarienhütte (ots) - In der Straße In der Mühlenbreite hebelten unbekannte Täter am Sonntag, zwischen 18 Uhr und 20.30 Uhr, ein Fenster auf, um in ein Wohnhaus zu gelangen. Die Räume wurden von den Tätern durchsucht, entwendet wurde Bargeld und pers. Gegenstände. Hinweise zu diesem Einbruch bitte an die Polizei in GMH, 05401 879500.

