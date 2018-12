POL-OS: Glandorf - Hoher Sachschaden bei Feuer im Frankenweg

Glandorf (ots) - Gegen 20.45 Uhr am Freitag bemerkte ein 72-jähriger Hauseigentümer eine Rauchentwicklung an einem zum Grundstück gehörenden Holzschuppen. Innerhalb kurzer Zeit stand der Holzschuppen in Vollbrand. Die Flammen griffen auf die angrenzenden Garagen und die Wohnhäuser im Frankenweg über. Alle in den Wohnhäusern befindlichen Personen konnten diese rechtzeitig und unverletzt verlassen. Der an den Gebäuden entstandene Sachschaden wird auf ca. 250.000 Euro geschätzt. Vier freiwillige Feuerwehren waren zur Brandbekämpfung eingesetzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

