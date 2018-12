POL-OS: Bissendorf - Unfallflucht in Schledehausen

Bissendorf (ots) - Am Sonntagmorgen gegen 04:00 Uhr kam es in Bissendorf-Schledehausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher vom Unfallort flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein Autofahrer die Bergstraße aus Richtung Ellerbeck kommend in Richtung Ortsmitte Schledehausen. Unmittelbar hinter der Einmündung der Straße "Am Berg" kam er auf gerader Strecke aus unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Zaun und stieß dann mit dem unter einem Carport stehenden Pkw eines Anwohners zusammen. Anschließend flüchtete der Verursacher mit seinem Pkw in Richtung Schledehausen. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von ca. 4.000,- EUR. Anhand vorgefundener Fahrzeugteile handelt es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen VW Golf 6 (Baureihe 2008-2012). Personen, die Hinweise zum gesuchten Fahrzeug oder zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Melle, Tel. 05422/920600, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell