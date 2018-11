POL-OS: Ostercappeln: Asbestabfälle im Wald entsorgt

Ostercappeln (ots) - Unbekannte haben in der Zeit zwischen Samstag-und Sonntagnachmittag eine größere Menge Asbestabfall in einem Waldstück an der Schledehauser Straße (Richtung Nordhausen, etwa 100 Meter hinter der Eimündung zur Straße Zum Fange) illegal entsorgt. Die etwa 300 Kilogramm Baumaterial befanden sich in einem weißen, halb gefüllten Big Pack-Transportsack, der mit der Aufschrift "Vorsicht Asbest" versehen war. Vermutlich wurde das Material von einem Dach oder Unterstand abgebaut und dann in den Wald gefahren. Wer Hinweise zur Aufklärung der Straftat geben kann, meldet sich bitte bei der Bohmter Polizei. Telefon: 05471-9710.

