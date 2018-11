POL-OS: Osnabrück - BMW Mini gestohlen

Osnabrück (ots) - In der Sudetenstraße stahlen Unbekannte in der Nacht zu Samstag einen blau-weißen BMW Mini. Die Eigentümerin des Kleinwagens hatte diesen gegen 22 Uhr (Freitag) in Höhe der Hausnummer 2 am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Als sie gegen 09.50 Uhr zurückkehrte, musste sie feststellen, dass Diebe das Auto (mit den Kennzeichen MS-MD 1986) gestohlen hatten. Die Polizei in Osnabrück bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Pkw geben können, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2215 zu melden.

