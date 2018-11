POL-OS: Osnabrück - Außenvitrine beschädigt und Brillen gestohlen

Osnabrück (ots) - In der Krahnstraße, zwischen der Marienstraße und der Hegerstraße, machten sich unbekannte Täter in der Zeit von Freitagabend (18.30 Uhr) bis Samstagmorgen an der Außenvitrine eines Brillengeschäftes zu schaffen. Eine Zeugin wurde gegen 08.30 Uhr auf die eingeschlagene Scheibe der Vitrine aufmerksam und alarmierte die Polizei. Die Täter erbeuteten mehrere Brillen und flüchteten unerkannt. Hinweise erbittet die Osnabrücker Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-2215.

