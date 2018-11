POL-OS: Bramsche: Einbrecher nahmen Alkohol und Soßen mit

Bramsche (ots) - In der Nacht zu Samstag drangen Unbekannte an der Malgartener Straße gewaltsam in einen Vorratsraum des Cafes am Hasesee ein und erbeuteten diverse Flaschen an Spirituosen sowie an Soßen (Ketchup, Mayonnaise, Senf). Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Bramsche zu melden. Telefon: 05461-915300.

