POL-OS: Badbergen: Einbruch in Sportlerheim

Badbergen (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zu Samstag in das Sportlerheim des TuS Badbergen an der Matschenstraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in das Gebäude, brachen darin weitere Türen auf und erbeuteten letztendlich Spirituosen und einen Flachbildfernseher der Marke Philips. Wer Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben kann, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, meldet sich bitte bei der Bersenbrücker Polizei. Telefon: 05439-9690.

