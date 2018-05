POL-OS: Osnabrück - Einbruch in Gartencenter

Osnabrück (ots) - Unbekannte brachen zwischen Montagabend (19.30 Uhr) und Mittwochmittag (13.10 Uhr) in ein Gartencenter an der Oldenburger Landstraße ein. Die Täter machten sich an dem Zaun zu schaffen und gelangten so auf das Gelände. Dort entwendeten sie schwere Gartendekoration aus Granit. Hinweise nimmt die Polizei Osnabrück unter der Rufnummer 0541-3273203 entgegen.

