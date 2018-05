POL-OS: Quakenbrück/Neuenkirchen: Pkw-Aufbrüche im Nordkreis

Quakenbrück (ots) - In der Nacht zu Dienstag wurden im Nordkreis drei Autos aufgebrochen. Zwei Taten ereigneten sich in Quakenbrück. In der Alenconer Straße schlug der Täter eine Seitenscheibe eines schwarzen VW Touareg ein, der in Nähe des evangelischen Pfarramtes am Fahrbahnrand abgestellt worden war. Aus dem Innenraum des Wagens nahm der Täter zwei Sonnenbrillen mit. Auf noch ungeklärte Weise drang ein Unbekannter in einen grauen VW Golf ein, der auf einem Hinterhof in der St. Annenstraße stand. Beim Durchsuchen des Autos erbeutete der Täter wiederum eine Sonnenbrille. Die dritte Tat ereignete sich am Fürstenauer Damm in Neuenkirchen bei Bramsche. An einer am Fahrbahnrand in Nähe des Lünortes geparkten schwarzen Mercedes B-Klasse wurde vom Täter zunächst eine Seitenscheibe eingeschlagen und dann eine Geldbörse aus der Mittelkonsole mitgenommen. Wer Hinweise zu den drei Straftaten geben kann, setzt sich bitte mit der Polizei in Bersenbrück in Verbindung. Telefon: 05439-9690.

