POL-OS: Melle - Unbekannte setzen Hochsitz in Brand

Melle (ots) - In einem Waldstück am Ascher Bruch, machten sich Unbekannte am Sonntag, gegen 23.30 Uhr, an einem Hochsitz zu schaffen und setzten diesen in Brand. Ein Zeuge alarmierte kurz darauf die Feuerwehr Groß-Aschen, die ein vollständiges Abbrennen des Hochsitzes nicht mehr verhindern konnte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Die Polizei in Melle bittet Zeugen, die Hinweise zu der Brandstiftung geben können, sich unter der Rufnummer 05422/920600 zu melden.

