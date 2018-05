POL-OS: Quakenbrück: Einbruch in Kfz-Werkstatt

Quakenbrück (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht zu Samstag in eine Kfz-Werkstatt an der Wohldstraße ein. Die Täter verschafften sich auf noch ungeklärte Weise Zugang in den Werkstattbereich, öffneten ein Rolltor und stellten dort Diebesgut zum Abtransport bereit. Vermutlich wurden die Einbrecher bei der weiteren Tatausführung gestört, denn bei ihrer Flucht nahmen sie die bereitsgestellten Gegenstände nicht mit. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder das vermutlich in Tatortnähe abgestellt gewesene Fahrzeug der Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Quakenbrücker Polizei. Telefon: 05431-90330.

