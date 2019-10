Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der PI Leer/Emden für Sonntag, 13.10.2019

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Körperverletzung und Bedrohung ++ Körperverletzungen ++ Fahren unter Drogeneinfluss ++ Unfall unter Alkoholeinfluss ++

Leer - Körperverletzung und Bedrohung

Leer - Am Samstag gegen 07:00 Uhr kam es im Bereich einer Diskothek im Windelkampsweg zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei alkoholisierten Männern. Nach einem verbalen Streit schlug ein 26-jähriger Mann aus Leer einem 20-jährigen Mann aus Moormerland mit der Faust ins Gesicht, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Weiterhin wurde der 20-jährige durch den 26-jährigen bedroht.

Leer - Körperverletzungen

Leer - Ebenfalls am Samstag gegen 07:00 Uhr wurden ein 17-jähriger aus Rhauderfehn und eine 27-jährige aus Stuttgart in der Ubbo-Emmius-Straße durch eine unbekannte, männliche Person mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der 17-jährige wurde durch den Schlag leicht im Gesicht verletzt. Der Täter konnte flüchten und soll eine schwarze Steppjacke und eine schwarze Kapuze getragen haben. Er soll weiterhin dunkles Haar und einen dunklen Bart gehabt haben. Zeugen oder Hinweisgeber in dieser Sache werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde im Bereich einer Gaststätte in der Reimersstraße ein 30-jähriger Mann aus Gelsenkirchen von einer bislang unbekannten, männlichen Person auf die Straße geschubst. Hierdurch erlitt der Mann eine Platzwunde an der Stirn, die vor Ort versorgt werden musste. Der flüchtende Täter wurde als schlank und 170-180 cm groß beschrieben. Er soll einen blauen Kapuzenpullover und ein dunkles Cap getragen haben. Zeugen oder Hinweisgeber in dieser Sache werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Fahren unter Drogeneinfluss

Leer - Am Samstagabend um 20:30 Uhr befuhr ein 17-jähriger aus Leer mit seinem Kleinkraftrad die Straße "Ostersteg". Bei der Kontrolle des 17-jährigen zeigte dieser Ausfallerscheinungen, die auf eine Drogenbeeinflussung hindeuteten. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Leer - Fahren unter Drogeneinfluss

Leer - Am Sonntag gegen 01:00 Uhr wurde ein 24-jähriger PKW-Fahrer aus Bunde im Windelkampsweg kontrolliert. Bei der Kontrolle konnten die Beamten feststellen, dass der Mann Amphetamine genommen hat. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Jemgum - Unfall unter Alkoholeinfluss

Jemgum - Am Samstag um 18:00 Uhr befuhr ein 49-jähriger aus Rumänien die Hof-straße in Richtung Midlum. In einer Kurve touchierte er mit seinem PKW den Außen-spiegel eines entgegenkommenden PKW. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem Rumänen Alkoholgeruch festgestellt. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,50 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein si-chergestellt.

