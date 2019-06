Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der PI Leer/Emden von Sonntag, 09.06.2019

Leer (ots)

Uplengen - Fenster aufgehebelt

Uplengen - Ein bisher unbekannter Täter hebelte in der Nacht von Freitag von Samstag ein Fenster der Diakonie in der Straße Lindenallee auf und entwendete aus den Räumlichkeiten Bargeld.

Rhauderfehn - Eingangstür aufgehebelt

Rhauderfehn - Kurz vor 2 Uhr des Samstages hebelte ein bisher unbekannter Täter die Eingangstür zu einer Bäckerei im Combi-Markt an der Straße Rhauderwieke auf. Hierdurch wurde der Alarm ausgelöst und der oder die Täter ließen von einer weiteren Tatausführung ab.

Westoverledingen - Carport abgebrannt

Westoverledingen - Gegen 11:20 Uhr des Samstages wurde der Polizei und Feuerwehr ein Carportbrand im Kreismoorweg im Ortsteil Ihren gemeldet. Nach dem jetzigen Kenntnisstand geriet das Carport durch Abflammen der Pflasterung im Bereich des Carportes durch den Geschädigten in Brand. Der hölzerne Carport brannte komplett nieder, die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das Hauptgebäude verhindern.

Leer - Trunkenheitsfahrt mit Wohnmobil

Leer - Gegen 12:25 Uhr des Samstages fiel den Beamten der Autobahnpolizei ein Wohnmobil auf, welches am Emstunnel auf die A 31 in Richtung Ruhrgebiet auffuhr. Bei der Kontrolle des 51-jährigen Fahrers mussten die Beamten eine erhebliche Alkoholisierung feststellen. Ein Vortest ergab einen Wert von 3,27 Promille. Die Beamten mussten zudem feststellen, dass an dem Wohnmobil gestohlene Kennzeichen angebracht waren und der Fahrer keine Fahrerlaubnis hatte. Die Besonderheit des Falles war, dass der Fahrer am Abend zuvor gegen 21:40 Uhr im Bereich Ditzum mit dem Wohnmobil aufgefallen war. Auch dort mussten die Beamten bei einer Kontrolle eine Alkoholisierung von 3,50 Promille feststellen. Auch in dem Falle hatte der Fahrer gestohlene Kennzeichen an sein Wohnmobil angebracht. Auch bei dieser Kontrolle konnte der Fahrer keinen Führerschein vorzeigen. Diese war ihm bereits im Jahr zuvor in Folge einer Trunkenheitsfahrt im Bereich Papenburg entzogen worden. In beiden Fällen wurden Blutentnahmen durchgeführt und die Fahrzeugschlüssel und die gestohlenen Kennzeichen sichergestellt.

Rhauderfehn - Trunkenheitsfahrt

Rhauderfehn - Am Sonntag gegen 02:45 Uhr mussten Beamte bei der Kontrolle einer 25-jährigen Pkw-Fahrerin auf der Straße Am Deich eine deutlich wahrnehmbare Alkoholisierung feststellen. Der Vortest ergab einen Wert von 1,30 Promille. Die Pkw-Fahrerin war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt.

Emden - Sachbeschädigung an Pkw

Emden - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Straße Möwensteert ein Pkw Honda durch einen bisher unbekannten Täter beschädigt. Dieser hatte mit einem unbekannten Gegenstand die Heckscheibe zerstört. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Emden zu melden.

Emden - Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen

Emden - Gegen 18:30 Uhr des Samstages kam es auf der Petkumer Straße zu einem Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen. Eine 36-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die genannte Straße in Richtung stadtauswärts und wollte nach links auf einen Parkplatz eines Verbrauchermarktes einbiegen. Dieses erkannte eine hinter ihr fahrende 55-jähriger Pkw-Fahrerin zu spät und fuhr auf. Hierdurch wurde die 55-jährige Fahrerin und ein 10-jähriges Kind im Pkw der vorausfahrenden Pkw-Fahrerin leicht verletzt. Beide wurden vorsorglich dem Krankenhaus zugeführt. Die beiden Pkw wurden relativ schwer beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit.

