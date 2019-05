POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Mittwoch, 29.05.2019

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Suche nach vermisster Person ++ Verkehrsunfallfluchten ++ Diebstahl aus PKW ++ Zeugen nach gefährlichem Überholmanöver gesucht ++

Ostrhauderfehn - Suche nach vermisster Person

Ostrhauderfehn - Zahlreiche Einsatzkräfte waren gestern Abend ab 22:10 Uhr in Ostrhauderfehn im Einsatz, um nach einer als vermisst gemeldeten Bewohnerin einer Seniorenanlage zu suchen. Aufgrund niedriger Außentemperaturen in der Nacht war die Möglichkeit einer Gesundheitsgefährdung für die 78-jährige Bewohnerin nicht auszuschließen. Neben einem Polizeihubschrauber kamen auch Personenspürhunde der Rettungshundestaffel des Deutschen Roten Kreuzes bei der Absuche zum Einsatz. Die Bewohnerin konnte schließlich gegen 01:25 Uhr heute Morgen wohlbehalten in der Seniorenanlage angetroffen werden, sodass die Einsatzkräfte ihre Suchmaßnahmen einstellen konnten.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Leer - Am Dienstagnachmittag, im Zeitraum zwischen 14:40 Uhr und 15:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer womöglich beim Rangieren mit seinem Fahrzeug einen Renault Twingo, der im Schlehenweg geparkt war. An dem Renault waren Schäden an der Fahrerseite entstanden. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Leer - Am Montag, im Zeitraum zwischen 10:45 Uhr und 12:15 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug einen VW Touran, der im Osseweg auf einem Parkplatz des dortigen Aldi-Marktes abgestellt war. An dem VW waren Schäden an der Fahrerseite entstanden. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Diebstahl aus PKW

Leer - Bargeld, eine Sonnenbrille der Marke Ray-Ban und eine Jacke der Marke Camel entwendete ein unbekannter Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag aus einem VW, der auf einer Grundstücksauffahrt im Reetweg geparkt war. Aufbruchspuren waren an dem Fahrzeug nicht vorzufinden. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Weener - Zeugen nach gefährlichem Überholmanöver gesucht

Weener - Ein gefährliches Überholmanöver unternahm gestern Nachmittag gegen 14:00 Uhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, der mit einem dunklen PKW die B 436/ Weener-Vorwerk aus Weener in Richtung Leer befuhr. Den Erkenntnissen zufolge überholte der PKW-Fahrer mehrere Fahrzeuge auf seinem Fahrstreifen, ohne den entgegenkommenden Verkehr zu beachten. Eine dem PKW-Fahrer entgegenkommende Frau musste mit ihrem Chevrolet eine Gefahrenbremsung vollziehen, um einen Zusammenstoß mit dem PKW des Überholenden zu vermeiden. Der PKW Fahrer setzte seine Fahrt nach dem Überholmanöver fort. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

