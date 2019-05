Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung vom 11.05.2019 ++ Fenster aufgehebelt ++ Pkw beschädigt ++

PI Leer/Emden (ots)

Ostrhauderfehn - Fenster aufgehebelt

Ostrhauderfehn - Zwischen 16:00 Uhr am Donnerstag und 06:45 Uhr am Freitag hebelten Unbekannte ein Fenster eines Kindergartens in der Hauptstraße auf und betraten das Objekt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist noch nicht bekannt, ob Gegenstände entwendet wurden. Zeugen werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Emden - Pkw beschädigt

Emden - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag beschädigte ein unbekannter Täter einen geparkten Pkw in der Godfried-Büren-Straße, indem die Reifen zerstochen und der Lack zerkratzt wurde. Am Pkw BMW entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung wurden aufgenommen. Personen, die Hinweise geben können, werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter: Polizei Emden 04921-8910

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-61751

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Leer/Emden

Sina Butke

Telefon: 0491/97690-212

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell