Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: ++ Schwerer Verkehrsunfall++ Klinkersteine gestohlen++ Terrassentür aufgehebelt++ Trunkenheitsfahrt++ Verkehrsunfall++

PI Leer/Emden (ots)

Uplengen - Schwerer Verkehrsunfall Uplengen - Am Freitagabend kam es in der Selverder Straße gegen 21:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Uplengener befuhr die Selverder Straße aus Richtung Remels kommend in Richtung Hesel mit einem Pkw Ford. Nach Durchfahren einer Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Gartenzaun und kollidierte mit einem dortigen Baum. Der Mann wurde durch den Unfall lebensgefährlich verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus transportiert. Der Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen von dem Grundstück geborgen. Die polizeiliche Unfallaufnahme wurde durch die Feuerwehr mit technischen Hilfsmitteln unterstützt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Weener - Klinkersteine gestohlen Weener - Im Tatzeitraum von Mittwoch, 17:00 Uhr, bis Donnerstag, 22:00 Uhr, wurden vom Grundstück eines ehemaligen Hofgebäudes in der Tichelwarfer Straße ca. 70-80 Klinkersteine gestohlen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Terrassentür aufgehebelt Leer - Am Freitag verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum zwischen 08:40 Uhr und 13:15 Uhr durch Aufhebeln einer Terrassentür Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Rüskenweg. Hierbei wurden verschiedene Räume durchsucht und es wurde Schmuck entwendet. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Ostrhauderfehn - Trunkenheitsfahrt Ostrhauderfehn - Am Freitag wurde ein 56-jähriger Mann aus dem Saterland als Fahrer eines VW Polo gegen 18:15 Uhr in der Hauptstraße kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Eine Überprüfung an der Polizeidienststelle ergab einen Wert von 0,68 Promille und damit eine relative Fahruntüchigkeit. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Rhauderfehn - Verkehrsunfall Rhauderfehn - Am frühen Samstagmorgen befuhr ein 24-jähriger Mann aus Rhauderfehn gegen 00:35 Uhr mit einem Pkw Audi den Rajen aus Richtung Westoverledingen kommend in Richtung Rhauderfehn. Zwischen der 3. und 4. Südwieke kollidierte er mit dem linken Heck eines am rechten Fahrbahnrand abgestellten Lkw (7,5t). Der Mann wurde hierbei verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Hier erfolgte eine stationäre Aufnahme. Der Pkw wurde im vorderen rechten Bereich stark beschädigt und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Ermittlungen zu dem Unfallhergang dauern an.

