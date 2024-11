Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Rollerfahrerin stürzte

Papenburg (ots)

Am Dienstag gegen 07:55 Uhr kam es in Papenburg im Einmündungsbereich Friesenstraße/Von-Arenberg-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Rollerfahrerin stürzte, da sie von einem nachfolgenden Pkw-Führer durch dichtes Auffahren bedrängt wurde. Die 15-Jährige blieb unverletzt, am Roller entstand ein Sachschaden. Der Vorfall ereignete sich während des Abbiegevorgangs von der Friesenstraße in die Von-Arenberg-Straße. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

