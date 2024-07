POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Einfamilienhaus

Itterbeck (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Montag zwischen 21.15 und 21.30 Uhr Zugang zu einem Betriebsgelände an der Wilsumer Straße in Itterbeck. Dort entwendeten sie etwa fünf Meter Kupferblech. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

