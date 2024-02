Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Die Polizei sucht Zeuge zu einem Vorfall, der sich am frühen Samstagmorgen gegen 4.15 Uhr an der Straße Hüsemann Esch in Nordhorn ereignete. Dabei schlug eine bislang unbekannter männliche Person unvermittelt einen 19-Jährigen, der dadurch verletzt wurde. Die unbekannte Person wird als etwa 1,80 Meter groß und mit blondem Haar beschrieben. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/309-0 in Verbindung zu setzen.

