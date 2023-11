Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Emlichheim (ots)

In der Zeit von Freitag auf Samstag, den 3. November- auf den 4. November, zwischen 0.00 Uhr und 10.00 Uhr, ist es in der Dahlienstraße Höhe der Hausnummer 4 in Emlichheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem geparkten Pkw gekommen. Der unbekannte Radfahrer stieß dabei mit seinem Lenker gegen die rechte Fahrzeugseite des abgestellten schwarzen VW Passat und entfernt sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer: 05943/92000 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell