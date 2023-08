POL-EL: Papenburg - Werkzeug gestohlen

Lünne (ots) - Zwischen Samstag und Sonntag entwendeten bislang unbekannte Täter etwa drei Kilometer Kupferkabel von einem Firmengelände an der Straße Gewerbegebiet in Lünne. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim ...

