POL-EL: Meppen - Zeugen nach Unfall gesucht

Meppen (ots)

Am Sonntag zwischen 14:50 und 15:00 Uhr, kam es auf der Kreuzung der B70 zur Nödiker Straße/Teglinger Straße in Meppen zu einem Verkehrsunfall. Eine 58-Jährige befuhr dabei in ihrem VW die B70 und beabsichtigt an der dortigen Ampel zur Nödiker Straße weiter in Richtung Lingen zu fahren. Ein 72-jähriger Mercedes-Fahrer war auf der Nödiker Straße in Richtung B70 unterwegs und beabsichtigte an der Ampel nach links in Richtung Haren abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Beide Beteiligten blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Meppen unter der Telefonnummer: 05931-9490 zu melden.

