Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Zwischen Dienstag, 20.15 Uhr, und Mittwoch, 05.20 Uhr, kam es in der Bernd-Rosemeyer- Straße in Lingen zu einem Einbruch in einen Container. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Ob die Täter Beute machten, ist zurzeit noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer: 0591-870 zu melden.

