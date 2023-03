Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsland/Grafschaft Bentheim - Unfälle aufgrund von Schnee

Emsland/Grafschaft Bentheim (ots)

Schnee und die daraus resultierenden glatten Straßen haben im Emsland und der Grafschaft Bentheim am Freitagabend und in der Nacht zu Samstag zu mehreren Verkehrsunfällen geführt. Glücklicherweise wurden die Beteiligten in den meisten Fällen nur leicht verletzt oder es blieb bei Blechschäden. Unter anderem kam es auf der A30 bei Isterberg zu einem Verkehrsunfall. Dabei befuhr ein 46-Jähriger mit einem Lkw die Autobahn in Richtung Hannover. Aufgrund der Witterungsverhältnisse verlor er auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Sattelzug touchierte daraufhin die Mittelschutzleitplanke und kam quer über beide Fahrstreifen zum Stehen. Die A30 wurde dadurch in Fahrtrichtung Osnabrück vollständig blockiert. Der Fahrer blieb unverletzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten wurde die Autobahn für etwa vier Stunden voll gesperrt. Dadurch kam es zu Stau und erheblichen Verkehrsbehinderungen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell