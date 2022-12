POL-EL: Meppen - 67-Jähriger Taxifahrer und 15-Jähriger Fahrgast bei Unfall schwer verletzt

Esterwegen (ots) - Gestern Abend gegen 21.35 Uhr kam es in Esterwegen in der Kurze Straße zu einem Einsatz der Feuerwehr. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der im Geräteschuppen betriebene Ofen in Brand. Das Feuer griff auf die Bedachung des Geräteschuppens über. Die Feuerwehr Esterwegen war mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand schnell löschen. Wie es zum Brand kam, ist ...

