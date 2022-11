Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nordhorn (ots)

Am gestrigen Donnerstag kam es um 15:40 Uhr in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall. Der bislang unbekannte Fahrer eines PKW war auf der Straße "Frensdorfer Ring" in Richtung der Straße "Hesper Weg" unterwegs. An der Ampelanlage in Höhe der "Marktstraße" wollte ein Fußgänger den "Frensdorfer Ring" bei Grünlicht überqueren. Hierbei kommt es zum Zusammenstoß zwischen dem Fußgänger und dem PKW. Der Fahrzeugführer setzte im Anschluss seine Fahrt unvermittelt fort. Bei dem Zusammenstoß wurde ein von dem Fußgänger mitgeführter E-Scooter beschädigt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 450 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

