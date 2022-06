POL-EL: Bad Bentheim - Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Salzbergen (ots) - Am Freitag zwischen 7.55 und 20.55 Uhr haben unbekannte Täter in der Bahnhofstraße in Salzbergen die Scheibe eines Audi A4 eingeschlagen. Beute machten sie ersten Erkenntnissen zufolge nicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzbergen unter der Rufnummer 05976/948550 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

