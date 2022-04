POL-EL: Nordhorn - Mercedes beschädigt

Spelle (ots) - Am 16. April kam es auf der Lingener Straße in Spelle zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrerin eines Skoda war gegen 14.30 Uhr in Richtung Spelle unterwegs. In Höhe der Autobahnauffahrt Rheine Nord übersah sie einen auf der Fahrbahn liegenden gefrorenen Dönerspieß. Durch den nachfolgenden Zusammenstoß entstand ein Sachschaden am Skoda in Höhe von etwa 5000 Euro. Vermutlich wurde der Ladungsverlust durch ...

mehr