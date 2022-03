Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werpeloh - Motorradfahrer verletzt

Werpeloh (ots)

Am Freitag kam es auf der Wippinger Straße in Werpeloh zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-Jähriger wurde dabei verletzt. Der junge Mann war gegen 15.50 Uhr mit seinem Motorrad in Richtung Wippingen unterwegs. Während er einen vor ihm fahrenden Trecker überholte, bog der dieser nach links in den Wahn-Börger-Weg ab. Es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der 30-jährige Fahrer des Treckers blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

