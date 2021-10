Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Handtasche gestohlen

Schüttorf (ots)

In der Nacht zu Samstag haben bislang unbekannte Täter in der Straße Rüskau in Schüttorf die Scheibe eines Citroën eingeschlagen. Sie entwendeten eine Handtasche samt Inhalt aus dem Auto. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 310 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Schüttorf unter der Rufnummer 05923/994380 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell