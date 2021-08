Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werpeloh - Zeugen gesucht

Werpeloh (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung der Polizeistation in Sögel war am Sonntagmorgen gegen 5.45 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Sögel unterwegs. Ein vor ihnen fahrender silberner 1er BMW wich plötzlich stark nach links aus, da sich ein sichtlich alkoholisierter Mann auf der Fahrbahn befand. Zur Verhinderung weiterer gefährlicher Situationen und zur Feststellung der Personalien wurde der 37-Jährige zur Dienststelle gebracht. Dabei leistete der alkoholisierte Mann erheblichen Widerstand und beleidigte die Beamten. Er wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen. Glücklicherweise kam es nach bisherigen Erkenntnissen zu keinem Unfall. Zeugen und insbesondere der Fahrer des BMW werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952/93450 zu melden.

