Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Zwei Radfahrerinnen verletzt

Haren (ots)

Am Freitag kam es auf der Hanfeldstraße in Haren zu einer Verkehrsunfallflucht. Zwei Radfahrerinnen wurden dabei verletzt. Die beiden 15 und 16 Jahre alten Jugendlichen waren gegen 7.30 Uhr in Richtung Martinusstraße unterwegs. In Höhe des dortigen Sportplatzes wurden sie von einem bislang unbekannten Pkw überholt wurden. Da dieser vermutlich nicht genügend Abstand zu den beiden Radfahrerinnen hielt, wichen sie nach rechts aus, kamen zu Fall und verletzten sich leicht. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Haren unter der Rufnummer 05932/72100 zu melden.

