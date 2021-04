Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Eigentümer gesucht

Lingen (ots)

Die Polizei Lingen hat am 1. April in der Straße Kuhlhof unter der Fußgängerbrücke am Strootbach eine Wassersteuerung sichergestellt. Es handelt sich dabei um das Produkt der Marke "Grohe" 22520 LN0 - Sense Guard Water Security Kit (siehe Fotos). Die Polizei ist nun auf der Suche nach der Eigentümerin bzw. dem Eigentümer. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

