Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - BMW X1 beschädigt

Nordhorn (ots)

Am Sonntagmittag ist es am Ootmarsumer Weg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde zwischen 14 und 17 Uhr ein am Straßenrand abgestellter weißer BMW X1 von einem unbekannten Verursacher angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.

