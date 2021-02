Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Zeugen gesucht

Lathen (ots)

Am 28. Januar zwischen 14.20 und 14.50 Uhr haben bislang unbekannte Täter an der Bahnhofstraße in Lathen insgesamt fünf Alu-Schienen unterschiedlicher Länge entwendet. Die Schienen waren kurzzeitig vor einem Fotostudio abgelegt worden. Auf Grund der Länge und des Gewichtes dürfte der Abtransport mit einem Kfz/Anhänger erfolgt sein. Sachdienliche Hinweise und Zeugenmeldungen nimmt die Polizei in Lathen unter der Rufnummer 05933/92457-0 entgegen.

