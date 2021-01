Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Maßnahmen zur Verkehrssicherheit an Kreisverkehr geplant

Schüttorf (ots)

Nach einer aktuellen Häufung von Radverkehrsunfällen sollen nun kurzfristig erste Maßnahmen die Verkehrssicherheit vor allem für den Rad- und Fußgängerverkehr am Kreisverkehr an der Nordhorner Straße, dem Nordring sowie der Schevestraße erhöhen. Dies berichtet Polizeihauptkommissar Klaus Hackmann, Leiter des Sachgebietes Verkehr der Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim, aus den gemeinsamen Beratungen der Unfallkommission mit Verantwortlichen der Stadt Schüttorf und des Landkreises Grafschaft Bentheim.

Erste Maßnahmen wie die Färbung von Furten und das Aufbringen von Piktogrammen am Kreisverkehr im August 2018 brachten nicht die erhoffte Wirkung. Hierbei sollte vor allem den Rad fahrenden Kindern und Jugendlichen verdeutlicht werden, wie gefährlich das untersagte "Linksherumfahren" ist. Von September 2018 bis Dezember 2020 war es insgesamt zu neun Unfällen gekommen- davon sechs Radfahrunfälle, bei denen überwiegend Kinder und Jugendliche verletzt wurden.

Die meisten Unfälle ereigneten sich auf der Schevestraße unmittelbar vor dem Kreisverkehr. Durch Unfallauswertungen wurde festgestellt, dass aus der Föhnstraße kommende Radfahrer ihren Weg nach links abkürzen, um die Schevestraße zu queren. Bei den Beratungen wurde dies durch den Leiter der Polizeistation Bad Bentheim, Erster Polizeihauptkommissar Gerwin Kwant bestätigt. So wurden durch Beamte der Polizeistation in den vergangenen Wochen diesbezüglich Kontrollen und Verkehrsbeobachtungen durchgeführt

"Die Sicherheit des Radverkehrs liege der Stadt Schüttorf am Herzen", erklärten Dieter Salewski und Jan Stockhorst von der Stadt Schüttorf. Kurzfristig sollen daher in Abstimmung mit der Unfallkommission diverse Maßnahmen umgesetzt werden, wie eine plateauartige Aufpflasterung in der Schevestraße, um dort die Geschwindigkeit der herannahenden Autos zu reduzieren. Von der Schevestraße zu Föhnstraße werden zunächst provisorische Absperrschranken installiert. Mit dieser Maßnahme sollen die genannten Abkürzungen unterbunden werden. Um auch für die Fußgänger eine Verbesserung der Verkehrssicherheit zu erzeugen, werden auf der Schevestraße als auch auf der Föhnstraße Fußgängerüberwege aufgebracht.

"Die Wirkung dieser Maßnahmen und die Entwicklung der Verkehrsunfälle werden wir dabei im Augen behalten", erklärte Steffan Wegbünder vom Fachbereich Straßenverkehr des Landkreises Grafschaft Bentheim. "Nach einer einjährigen Beobachtungsphase ist gegebenenfalls abzustimmen, ob darüber hinaus weitere Maßnahmen zu treffen sind" erläuterte Dieter Salewski.

"Dabei ist zu hoffen, dass sich insbesondere junge Radfahrer regelgerecht am Kreisverkehr verhalten und sich der Gefahren beim "Linksherumfahren" bewusst sind", so der Verkehrssicherheitsberater des PK Nordhorn, Edger Eden. Gemeinsam mit der Polizeistation Bad Bentheim sind Präventionsmaßnahmen an der nahegelegenen Oberschule geplant.

(gemeinsame Pressemeldung der Unfallkommission)

